Назван город в России с самыми щедрыми мужчинами

Аналитики ювелирного бренда SOKOLOV назвали город в России с самыми щедрыми мужчинами. Пресс-релиз на эту тему есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты проанализировал продажи женских ювелирных изделий, купленных мужчинами в преддверии Нового года (декабрь 2023 года), и выяснили, где мужчины тратят на украшения больше всего. Самый высокий средний чек в сети SOKOLOV зафиксирован в Ростове-на-Дону и составил 9673 рубля, что на 80 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время на втором месте оказалась Москва, где средний чек достиг 8826 рублей. Тройку городов, в которых живут самые щедрые мужчины, замыкает Ярославль со средним чеком в 8703 рубля. Среди прочего в рейтинг вошли Санкт-Петербург (8420 рублей), Саратов (8317 рублей), Тюмень (6070 рублей), Новосибирск (5915 рублей) и Пермь (5577 рублей).