6 правил эффективной постановки целей на 2024 год

В эксклюзивной беседе с RuNews24.ru психолог-практик Куликова Марина дала шесть советов о том, как правильно ставить цели на грядущий год.

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Первое, что советует психолог – это точно понять, что цель, которую вы себе поставили, должна быть именно вашей. Свою рекомендацию эксперт объяснила тем, что порой, достигнув поставленной цели, мы не испытываем радости и удовлетворения. Тогда мы начинаем обесценивать все те усилия, что были предприняты на пути к достижению цели. В этом случае ставить новые цели уже не так и хочется, приходит разочарование. Вместо радости и гордости за собственные заслуги, человек испытывает сожаление о времени, потраченном впустую.

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«Человек может поставить своей целью, к примеру, получение медицинского образования по причине того, что так хотят его родители. Но в душе этот человек хочет петь и выступать на сцене. Почувствует ли он удовлетворение от полученного диплома врача? Маловероятно, ведь долгие года он трудился над чужой целью, которая была навязана ему извне» - сказала Куликова.

Чтобы понять, истинна ли цель, к достижению которой вы планируете приложить усилия, психолог предложила сделать следующее: закрыть глаза и представить, что цель уже достигнута, и ответить себе на несколько вопросов. Что чувствуешь, когда цель достигнута? Какой вы, когда достигли цели? Какое внутреннее состояние даёт достижение цели? Ощущается лёгкость и радость или разочарование, и скованность в теле? Есть ли ощущение, что достижение цели изменит вашу жизнь качественно в лучшую сторону?

Вторая рекомендация специалиста - ставить себе цели нужно так, чтобы они соответствовали вашим ценностям.

«Ценности – это такие недостижимые, но важные ориентиры, на которые вы равняетесь и к которым стремитесь в своей жизни. Красота, здоровье, семья, реализация себя в любимом деле, здоровые партнёрские отношения… Ценности могут быть любыми, но у каждого человека свой набор ценностей. Ценности – маяки, что освещают жизненный путь человека. Ценность не имеет конечной точки, в отличие от цели» - пояснила психолог.

Собеседница издания добавила, что не имеет смысла брать в качестве цели покупку маленького домика в маленькой деревушке вдали от большого города, если ценностью человека является театральная культура, или активная городская жизнь, или если ценностью для него будет реализация себя в сфере быстрых продаж в формате офлайн.

Третий совет. Важно, чтобы достижение цели зависело от вас на 100% и не вредило окружающим. В достижении вашей цели могут быть задействованы другие люди, только если ваши цели совпадают. Постановка цели из позиции «хочу, чтобы другой человек что-то сделал» будет некорректна.

«Например, женщина ставит целью, чтобы ребёнок учился на одни пятёрки, то есть это цель, достижение которой зависит от того самого ребёнка. Достижима ли такая цель? Маловероятно. Скорее всего, такая цель приведёт к тому, что женщина будет тратить огромное количество энергии, чтобы её ребёнок учился «идеально», будет давить на него, возможно, упрекать или чрезмерно мотивировать, возникнет напряжение, и отношения между мамой и ребёнком станут хуже», - сетует специалист.

Четвёртым пунктом психолог-практик отметила, что цель должна быть измеримой и иметь срок для достижения.

Она привела пример:

«Хочу стать водителем автомобиля» – неизмеримая цель, не имеющая срока для достижения: непонятно чего человек, стремится достигнуть – купить машину, получить права или устроиться на работу, на должность водителя, а может, чего-то другого? К тому же неясно, когда человек хочет прийти к своей цели – через 2 месяца, полгода, год или через 5 лет?».

«Хочу пройти курсы в автошколе и получить водительские права в течение 6 месяцев с даты постановки цели» или «Хочу купить Renault Logan 2016 года в течение 1 года с даты постановки цели» – вот это измеримые цели с конкретным сроком достижения. Измеримость цели и установление срока для ее достижения позволяют человеку понять, какие задачи нужно выполнить и какие конкретные шаги предпринять для её достижения и в какие сроки. Достижение цели – это путь с конкретными шагами».

Пятый совет. Цель должна быть реальной для конкретного реального человека.

Психолог уверена, что ставить целью покупку автомобиля стоимость 10 миллионов рублей в течение 6 месяцев при доходе в 100 тыс. рублей в месяц, если в ближайшее время не предвидится получение наследства от богатого дяди, – это не логично. Такая цель вряд ли будет достигнута, а разочарование в себе и в собственных силах не заставит себя долго ждать. Постановка такой нереальной цели может привести к понижению самооценки, к неуверенности в собственных силах, тревоге, излишнему напряжению в теле. Цель не должна ухудшать жизнь человека, цель призвана вдохновлять и мотивировать.

И шестая рекомендация от эксперта: человек управляет своей целью, а не цель человеком. В любой момент можно скорректировать или поменять цель, а то и вовсе отказаться от поставленной цели, если, к примеру, она перестала быть актуальной, начала противоречить ценностям человека либо перестала его вдохновлять.