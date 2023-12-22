Психолог предупредила об опасной причине чрезмерного дружелюбия

Чрезмерное дружелюбие к людям и оптимизм могут быть признаком редкого генетического заболевания — синдрома Вильямса, предупредила психолог Карен Левин. Чем это заболевание может быть опасно, она рассказала Business Insider.

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Левин отметила, что синдром Вильямса — это врожденное и неизлечимое заболевание. Примерно у 80 процентов людей с этим синдромом наблюдаются различные патологии сердца, а три четверти из них имеют легкую или среднюю умственную отсталость.

«Большинство детей и взрослых с самого раннего возраста и до старости обладают сильной потребностью в социуме. Они так настраиваются на вас и так хотят общаться, что это обезоруживает», — рассказала психолог о главной особенности людей с синдромом Вильямса.

Несмотря на дружелюбный характер и хорошие коммуникативные навыки, многие пациенты с этим заболеванием страдают от изоляции и одиночества, говорит Левин. По ее словам, они либо отпугивают людей чрезмерной доброжелательностью, либо сами перестают общаться, так как им кажется, что в них не заинтересованы.