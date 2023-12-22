JESP: одежда красного цвета может повышать внешнюю привлекательность женщин

Ученые из университета Вупперталя (Германия) обнаружили, что одна и та же женщина на красном фоне кажется мужчинам привлекательнее, чем на белом. Результаты опубликованы в Journal of Experimental Social Psychology (JESP). В исследовании приняли участие 120 мужчин. Испытуемым продемонстрировали фотографию женщины старше 20 лет в двух форматах - на белом и красном фоне. Участников попросили сообщить, на какой фотографии женщина кажется им наиболее привлекательной. Затем эксперимент повторился, однако в ходе второго этапа добровольцы должны были оценить фото, на которых была изображена женщина старше 50 лет. Результаты показали, что молодая женщина на красном фоне казалась участникам более привлекательной, чем на белом. Тем не менее, цвет фона не повлиял на восприятие образа более возрастной. Исследователи предположили, что красный цвет может вызывать у мужчин косвенную ассоциацию с возможностью нахождения женщины на пике своего репродуктивного потенциала. Кроме того, этот цвет традиционно во многих культурах согласован с такими понятиями, как любовь и страсть. Также исследователи из Германии сослались на результаты других научных работ, направленных на оценку выбора цвета одежды женщинами в период, предшествующий овуляции. Подчеркивается, что перед началом овуляции - периода, когда может наступить беременность (яйцеклетка выходит из яичника в маточную трубу), женщины склонны носить более вызывающую одежду, в том числе красного цвета. Такие результаты могут косвенно свидетельствовать о том, что красный цвет может потенциально повышать внешнюю привлекательность.