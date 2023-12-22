Лучший антидепрессант: как не потратить новогодние праздники впустую

Новогодние праздники пролетают очень быстро, как это бывает, например, с нашим отпуском. Но у каждого будет целых десять дней, чтобы насладиться общением с близкими и друзьями и зарядиться положительными эмоциями.

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«Вечерняя Москва» узнала у профессионального коуча по спокойствию, лидерству и эффективности Галины Добромировой, как не потратить новогодние праздники впустую.

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По ее словам, чтобы не возникло разочарований по поводу скоротечности новогодних каникул и мыслей, что вы провели их впустую, стоит уже сейчас ответственно подойти к этому вопросу.

— Пусть эти дни пройдут максимально с пользой для вас. Для этого выберите себя. Остановитесь и подумайте, как в идеале бы вы хотели провести эти дни. Любая, даже самая любимая работа истощает энергию, сказывается на психике, нарушает биоритмы. Все это достигает особенного пика в конце года, и тогда просто необходимо отдохнуть, расслабиться, — отметила Добромирова.

Максимальное физическое и психическое восстановление происходит при смене обстановки: в путешествии, в турпоходе, в поездке. Самый лучший антидепрессант от всего на свете — это собрать в дорогу чемодан. То есть необходим активный отдых с разнообразием мест, видов, стран и континентов, заверила эксперт.

— Но никогда не возвращайтесь из новогоднего отпуска так, чтобы сразу на следующий день идти на работу. Вернитесь за день, за два, чтобы отпускное новогоднее настроение улеглось и было время настроиться на трудовые будни. Переход к трудовому режиму не должен быть резким, — предупредила коуч.

Встречи с родственниками и друзьями

Также специалист считает, что новогодние праздники — это отличный повод встретиться с родными и друзьями и вдоволь насладиться общением с ними, которого не хватает в рабочие будни.

— Может, вы задолжали себе простого человеческого общения, и тогда самым лучшим новогодним времяпрепровождением для вас будут встречи с друзьями, близкими людьми и родственниками. Они благоприятным образом скажутся на вашем ментальном здоровье. Вырабатываемый при этом окситоцин — «гормон объятий» — будет оказывать на вас оздоравливающий эффект. Не говоря уже о том, что таким образом вы укрепляете свои отношения с людьми, — заметила собеседница «ВМ».

Занятия спортом

По ее мнению, прекрасной идеей будет отправиться в фитнес-зал и заняться своей физической формой:

— Имея прекрасную физическую форму, мы приобретаем больше выносливости, лучшую гибкость и координацию в принятии управленческих и других профессиональных решений. После таких спортивных праздников вы сможете удивиться, на что способно ваше тело, которое поддержит вас в какой-нибудь стрессовой рабочей ситуации, — подчеркнула Добромирова.

Чтение книг

Можно погрузиться в мир книг и просто почитать хорошую литературу. Книга — тот молчаливый собеседник и рассказчик, который не раздражает ничем побочным, не требует мгновенной реакции и ответа. А это один из критериев благотворного влияния на психику, на восстановление душевного равновесия, напомнила коуч.

— Чтобы книга помогла расслабиться, надо обдуманно подходить к ее выбору по жанру и содержанию. Она не должна вводить вас в напряжение и возбуждать психику. Наоборот, в процессе чтения должна создаваться обстановка лирического и романтического настроения. Вы должны себя чувствовать свободными и в безопасности. В такой момент ваши мышцы расслабляются, дыхание замедляется и становится более ритмичным. Постепенно организм начинает повышать выработку мелатонина, от которого недалеко до серотонина, а от него совсем близко до хорошего настроения и ощущения полного счастья, — уверена Добромирова.

Просмотр фильмов и походы в театр

Кроме того, нельзя обойти кино как способ новогоднего времяпрепровождения. Фильмы скрашивают досуг, вызывают самые различные чувства.

— Для психического расслабления и духовного наслаждения существует богатый жанровый спектр игрового кино. Во время просмотра фильма организм вырабатывает гормоны счастья, особенно если это новогодние фильмы, наполненные добром, волшебством и позитивом, — сообщила собеседница «ВМ».

Помимо этого, эксперт посоветовала сходить в театр. Это тоже подходящее времяпрепровождение для новогодних праздников. Представление на сцене содействует душевному удовлетворению и идущему за ним спокойствию.