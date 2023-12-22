Россиянам назвали правила общения в приложениях для знакомств

Россиянам посоветовали следить за грамотностью своих сообщений, если они хотят найти пару в приложениях для знакомств. В беседе с «Известиями» специалисты дейтинг-сервиса Mamba назвали и другие правила общения в интернете.

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Эксперты рекомендовали пользователям в начале общения с собеседником сразу раскрыть цели своего пребывания в сервисе для знакомств. «Людей в приложениях для знакомств очень много и терять время на пустую переписку с человеком, с которым у вас не совпадают цели или другие базовые метрики, утомительно для всех, в том числе и для вас», — объяснили они.

Также россиянам, ищущим пару в дейтинг-сервисе, следует внимательно изучить анкету собеседника, чтобы понять его интересы. Эти знания можно использовать в дальнейшем общении, подчеркнули в Mamba. По мнению экспертов, это выделит человека на фоне остальных кандидатов, задающих формальные вопросы.

Помимо этого, специалисты призвали знакомящихся следить за тем, чтобы оба участника разговора одинаково проявляли инициативу. «Не стоит "играть в одни ворота". Проверьте, задаете вы вопросы или только отвечаете», — сказали они. Эксперты добавили, что собеседник должен уважительно относиться к нежеланию другого обсуждать какую-либо тему. Они посоветовали заканчивать общение с теми, кто игнорирует просьбу не затрагивать тот или иной вопрос.

Важным фактором, как отметили в Mamba, является внешний вид текста. Специалисты предложили воздержаться от большого количества смайликов в сообщениях, а также следить за грамотностью текста. По словам экспертов, грубые ошибки могут оттолкнуть собеседника.