Невроз выходного дня: что это и как с ним бороться

Многих людей страшно пугает приближение конца недели.

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Вы с ужасом ждете выходных уже во вторник? Вы не одиноки. Ученые насчитывают несколько миллионов людей по всему миру с неврозом выходного дня. Что это за состояние и стоит ли вообще переживать по этому поводу, об этом мы поговорили с психологом Асей Горохович.

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Откуда взялся этот термин

Явление «невроз выходного дня» впервые было описано в Венгрии еще в начале прошлого века. Местные психотерапевты отмечали, что возбуждение некоторых их пациентов усиливается перед выходными.

Далее это состояние описывал уже известный многим австрийский психиатр Виктор Франкл. Он говорил о том, что некоторые люди страшно переживают, если в отпуске или на выходных их не беспокоят по работе. В этом состоянии они чувствуют себя ненужными. Ася: «В настоящее время известно, что чаще всего из-за невроза страдают люди с высокими показателями IQ».

Что будет, если не бороться с неврозом

Как говорит наш эксперт, постепенно это неприятное состояние перетекает в затяжной невроз, когда человек начинает тревожиться постоянно, а не только накануне выходных. Велика вероятность получить нервный срыв. «Многие люди на фоне невроза приобретают вредные привычки или же зарабатывают пищевые расстройства, все это, чтобы снизить чувство психологической нестабильности», — говорит Ася.

Как можно бороться с неврозом выходного дня

Ищем хобби

Чаще всего человека тревожат выходные из-за ощущения собственной бесполезности. Бывает так, что найти занятие по душе крайне трудно, а потому человек все силы бросает на работу. Подумайте, чем бы вам хотелось заняться. Ася: «Не оглядывайтесь на свое окружение. Хотите рисовать? Вперед! Заняться коллекционированием? Почему бы нет!» Как только вы займете свободное время, напряжение будет постепенно вас покидать.

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