Психолог объяснил, как понять, что мужчина влюблен по-настоящему

Красивые ухаживания, слова, неукротимый секс, охапки цветов и подарки. Если верить многочисленным фильмам и сериалам, то именно так должен вести себя влюблённый мужчина. Именно этот набор неминуемо принимается за верные признаки любви. Но в том-то и беда, что, как правило, к настоящему чувству они не имеют никакого отношения. И если мужчина вам улыбается и даже признаётся в любви, это говорит лишь о том, что он вами крайне заинтересован. Но не исключено, что его интерес ограничится встречей в постели, после которой он может исчезнуть из вашей жизни. И даже более длительные отношения вряд ли могут говорить о том, что мужчина готов связать с вами жизнь. Можно ли понять, что у него на уме и какие отношения он собирается с вами выстраивать?

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Дело в том, что когда мужчина пылает страстью, это ещё не значит, что он вас любит. Не исключено, что речь идёт о симпатии или влюблённости. Отличить их от любви – дело нелёгкое, но реальное. Нужно только знать главные признаки.

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Чего время терять?

Очень часто за большую любовь женщины принимают обычную симпатию со стороны мужчины. Сказал он пару комплиментов, проникновенно взглянул в глаза, позвал на свидание – и девушка уже видит себя в свадебном платье. А её кавалер ни о чём таком не помышляет. Ему просто понравилась женщина. «Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего же время терять?»

Именно нежелание терять это время, по мнению специалиста, является одним из главных признаков того, что мужчина не нацелен на серьёзные отношения.

Любым серьёзным отношениям предшествует так называемый конфетно-букетный период.

Церемония ухаживания включает в себя конфеты, цветы, походы в кино, театр, ресторан и прочее, поцелуи… И только потом всё остальное. Если же мужчина форсирует события, стремясь сразу же перейти к «остальному», скорее всего, он преследует лишь одну цель.

В сети пользовательница делилась своим жесточайшим разочарованием.

Парень, с которым она познакомилась, мог без труда вскружить любую женскую голову – красив, мускулист, да ещё и за рулём БМВ. Разумеется, когда он пригласил девушку в ресторан, та не раздумывая согласилась. Тем более парень уверял, что ищет спутницу для серьёзных отношений. А когда принесли счёт, он деловито поинтересовался у барышни: «Ну что – к тебе или ко мне?». Девушка поперхнулась недоеденным десертом, но парень настолько смахивал на сказочного принца, что, наступив на горло собственной песне, она выдавила: «Давай к тебе».

«Я надеялась, что у нас начнутся настоящие отношения. А он после всего чмокнул меня в лоб и предложил оплатить такси. Я проревела всю дорогу. Нашла сказочного принца», – делилась она.

Мужчина может задержаться рядом с понравившейся ему женщиной и на более долгий срок. Правда, он не будет на неё особо затрачиваться – ни материально, ни морально.

«Верный признак того, что любовью в ваших отношения и не пахнет, – это когда мужчина не интересуется вашими чувствами, не замечает перемен в вашем настроении, – предупреждает психолог Дмитрий Орешин.

Не стоит обольщаться по поводу серьёзности намерений вашего кавалера, если он упорно не может запомнить день вашего рождения, какие-то другие важные для вас вещи или путает пол вашего ребёнка. Например, ухажёр моей подруги пару раз участливо интересовался, как дела у её дочки. Хотя она ему говорила, что у неё сын.

Когда мужчина не пытается узнать вас получше: что вы любите, чем увлекаетесь, о чём мечтаете и т.д., это тоже знак того, что вы ему безразличны. Если он не стремится изучить вашу систему ценностей, то отношения несерьёзны и долго не продержатся.

Ты лучше всех

Влюблённость от обычной симпатии отличается, в первую очередь, тем, что человек как раз и пытается узнать о предмете своих чувств как можно больше. Возникает ощущение общности. Секс как таковой на данном этапе уже не является самоцелью. На первый план выходят чувства.

Мужчина стремится просто как можно больше времени проводить с женщиной, в которую влюблён, – видеть, общаться. Он делает подарки, говорит комплименты и искренне клянётся в вечной любви. Правда, не стремится вникать в проблемы своей избранницы.

Во-первых, потому, что он больше поглощён своим чувством к ней, нежели её реальной жизнью.

Во-вторых, влюблённому объект его страсти представляется идеалом. А разве у идеала что-то может быть не так?

«Именно это идеализирование женщины и является одной из серьёзных угроз отношениям. Это вообще, как известно, является характерным признаком влюблённости – человек не видит плохих черт характера у своего избранника. Но долго в состоянии такой эйфории он находиться не может», – предупреждает психолог.

Как уверяют специалисты, период влюблённости, как правило, длится один год и восемь месяцев. После чего розовые очки, сквозь которые мужчина смотрел на свою избранницу, спадают. И обнаруживается, что она так же далека от придуманного идеала, как и депутаты от своего народа. От былого пиршества чувств не остаётся и следа.

Но бывает, что к этому моменту мужчина уже готов принимать избранницу вместе с её недостатками. Вот тогда-то отношения и переходят на иной, более глубокий, уровень, который и может называться любовью.

Надежная опора

Мужчина, который по-настоящему любит, видит все недостатки любимой женщины, но тем не менее хочет быть рядом с ней, и все его действия направлены на это.

Он интересуется жизнью женщины, её планами, интересами, увлечениями. В отличие от влюблённого, больше зацикленного на собственных ощущениях, любящий мужчина в первую очередь стремится порадовать саму женщину, доставить ей удовольствие, старается заботиться о ней.

Искренний интерес к её желаниям, чувствам и переживаниям тоже говорит о том, что мужчина очень внимательно относится к своей избраннице.

«Я с детства не любила сумерки. И даже во взрослом возрасте у меня в этот период суток сразу портилось настроение, накатывала непонятная тоска. Как-то я вскользь обмолвилась об этом ухаживавшему за мной парню. С тех пор он всегда старался, чтобы в сумеречное время они находились в каком-нибудь ярко освещённом месте. Эта ненавязчивая внимательность к, казалось бы, мелочи меня потрясла. В прошлом году мы отметили серебряную свадьбу», – делится пользовательница Надежда.

Если мужчина знакомит вас со своими друзьями и теми людьми, которые ему близки, это тоже говорит о серьёзности его намерений.

Любящий мужчина хочет не просто находиться рядом с женщиной, а стремится помогать ей, поддерживать, решать её проблемы.

Самый главный признак мужской любви – это поступки. Настоящий мужчина показывает свою любовь делами и только делами.

Он поможет избраннице сделать ремонт в квартире, починит её машину, покрасит балкон, встретит с поезда поздно ночью, перевезёт на дачу её маму и т.д. Стремление мужчины постоянно помогать женщине – верный признак того, что он её любит. Именно любит, а не влюблён. А если он много и даже красиво говорит о своих чувствах, обещает золотые горы, но при этом мало делает, то он просто пытается произвести впечатление, понравиться ей, уговорить на секс, наконец. Но в роли жены и даже постоянной подруги он её явно не видит.

Если бы женщины это понимали, в мире было бы гораздо меньше разбитых сердец. Ведь сколько примеров, когда мужчина, соловьём заливаясь, поёт женщине дифирамбы, рассказывает, какая она прекрасная, а потом безжалостно бросает. И бедная женщина остаётся в недоумении: «Как же так? Он ведь сам мне говорил, что любит!»

«Она не знает, что мужским словам верить вообще нельзя, – предупреждает психолог. – Всё, что говорят мужчины, – полная ерунда! Только дела могут считаться настоящим свидетельством любви».