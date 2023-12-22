В Москве пяти победителям конкурса "Лучший по профессии" вручили по 1 млн рублей

"Это конкурс, который движет самые главные идеи - уважение к человеку труда. Для нас сейчас рынок труда - один из главных вызовов, потому что российская экономика перестраивается, ставит перед собой задачи не зависеть от недружественных государств и обеспечить нашей стране технологический суверенитет. Для того, чтобы его обеспечить, нужны профессиональные кадры", - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.