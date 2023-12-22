Россияне признались, что их больше всего раздражает в новогодних праздниках

Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражают частые салюты. Наиболее неприятные стороны праздника жители России назвали в опросе информационного центра Superjob.

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Так, 19 % респондентов ответили, что им не нравятся салюты. Еще 10 % высказались об однообразных программах по телевизору и нетрезвых людях на улицах. 3 % оказались недовольны большим количеством еды на столах, недосыпом и быстрым окончанием праздников. 2 % пожаловались на одиночество и еще 1 % на одержимость Новым годом.

При этом 17 % опрошенных выделили пункт «нечто другое», но не уточнили, что именно. 5 % затруднились ответить, а 27 % отметили, что их ничего не раздражает. В то же время количество людей, которых ничего не раздражает, уменьшилось. В опросе 2022 года этот показатель составлял 31 % от числа опрошенных, передает «Коммерсантъ».