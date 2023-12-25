«Новогодний беспредел» начнется на Лухмановской улице

25.12.2023. Семейный центр «Ориентир» проведет праздничный вечер «Новогодний беспредел» 25 декабря. Принять участие могут дети с 7 до 13 лет, подробности сообщили в пресс-службе центра. - В преддверии Нового года приглашаем ребят весело покуражиться на новогодней дискотеке с караоке. Ребят ждет цветомузыка, веселые конкурсы и сюрпризы, - указали организаторы. Также участников ждет традиционное чаепитие с баранками и плюшками у самовара. Приходить можно с компанией или одному – это отличная возможность завести друзей. Место проведения: ул. Лухмановская, д.1. Начало в 16:00. Участие бесплатное. Подробности по телефону: 8-499-797-16-29.