Женские слезы снижают агрессию у мужчин – ученые

Бурное проявление эмоций другим человеком мало кого может оставить равнодушным. Однако немногие знают, какие на самом деле чувства испытывают мужчины при виде плачущей женщины.

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Ученые из Научного института Вейцмана в Израиле пришли к выводу, что мужчины, нюхающие женские слезы, становятся на 44% менее агрессивными. Об этом пишет PLOS Biology.

Отмечается, что при запахе женских слез в мозгу мужчин снизилась активность мозга, которая отвечает за агрессию.

Особенно интересными результаты исследования стали на фоне того, что эксперимент проводился в тот момент, когда женщина жульничала в игре. У мужчины в свою очередь должна была проявиться агрессия в ее сторону.

Профессор нейробиологии Ноам Собель вместе с доктором Шани Агроном пришли к выводу, что слезы сами по себе снижают агрессию у того, кто их видит. Вероятно, причина в химическом составе слез.

«Мы обнаружили, что, как и у мышей, человеческие слезы содержат химический сигнал, который блокирует агрессию самцов конкретного вида. Это противоречит представлению о том, что эмоциональные слезы присущи только человеку», – пояснили авторы исследования.

Профессор Собел напомнил, что младенцы в свою очередь беспомощны. Единственный доступный им способ понизить агрессию в свой адрес – заплакать. В свою очередь Эд Вингерхутс, почетный профессор эмоций и благополучия в Тилбургском университете, который не принимал участия в исследовании, напомнил, что дети, подвергающиеся риску физического насилия, часто плачут, возможно, понимая, что это может помочь им выжить.