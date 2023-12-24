Какими фразами изменники пытаются обмануть своих партнеров

Psychology Today: изменники часто обвиняют в своей неверности другого партнёра. Люди изменяют по разным причинам. Некоторые отношения после измены рушатся. Но есть и те пары, которые решают сохранить отношения. И в этом случае всегда есть шанс, что один партнёр просто стал жертвой искусной манипуляции другого. Вот 6 фраз, которыми чаще всего пользуются изменщики, вымаливая прощение.

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Греческие ученые Менелаос Апостолу и Николаус Педиадитакис провели серию исследований с участием молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. В ходе опросов они выявили 6 тактик неверных партнёров, которыми те пытаются заставить свои вторые половинки простить их.

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Вот эти фразы:

«Это ты во всём виноват/виновата». Изменщик давит на то, что ему не хватало внимания, заботы и любви. Таким образом он давит на чувство вины: партнёру начинает казаться, что, если бы он вёл себя иначе, ничего бы не случилось.

«Все ошибаются!» Обычно за этим идут слова о том, что человеку важны отношения и всё такое. Но подумайте: разве тот, кому действительно важна семья, решился бы поставить под удар её существование?

«Это был просто секс». Цель такой фразы — принизить значимость измены в ваших глазах. При этом изменник, очевидно, даже не пытается понять ваши чувства и ваше отношение к предательству.

«А как же дети?». Нередко неверные партнёры пытаются давить на то, что нужно во что бы то ни стало сохранить семью. Но ведь в момент измены они явно не думали о семейных ценностях, правда?

«Давай всё забудем». Второй шанс просят те, кто хочет побыстрее закрыть тему с изменой и начать жить дальше. Но такой проступок нельзя стереть из памяти по щелчку пальцев.

«Начнём всё сначала». Эта фраза означает, что партнёру плевать на ваши чувства и желания. К тому же где гарантии, что, начав всё сначала, вы в итоге не придёте к тому же самому финалу?

Исследование также показало, что эти тактики часто действительно приводят к тому, что тот, кому изменили, прощает неверность. 40% участников исследований сказали, что хотя бы одна из этих манипуляций показалась бы им убедительной.

Ещё один примечательный факт: тактика, которую изменщик выбирал для давления, часто «зеркалила» доводы, которые мысленно приводил себе второй партнёр, решая, прощать ли ему неверность.