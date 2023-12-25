В Минтруде напомнили, как будем отдыхать в январе

Эта неделя - последняя рабочая перед десятидневными каникулами, напоминает пресс-служба Минтруда . Отдых начинается в субботу 30 декабря и продлится по 8 января включительно.

Так, в новом году праздничные дни 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье. А если праздничные дни выпадают на выходные, их переносят на другие дни и даже месяцы.