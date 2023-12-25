В Минтруде напомнили, как будем отдыхать в январе
Эта неделя - последняя рабочая перед десятидневными каникулами, напоминает пресс-служба Минтруда. Отдых начинается в субботу 30 декабря и продлится по 8 января включительно.
Так, в новом году праздничные дни 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье. А если праздничные дни выпадают на выходные, их переносят на другие дни и даже месяцы.
Выходной день с субботы 6 января переносится на пятницу 10 мая, а с воскресенья 7 января - на вторник 31 декабря. Таким образом, будут продлены майские праздники и следующие новогодние каникулы.