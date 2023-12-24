Психолог рассказала об ушедшем тренде на супружеские измены

«Десять лет назад, когда у мужчины была любовница — это было модно, а если любовницы не было, то мужчина — подкаблучник. Сейчас я вижу тенденцию на семью, где нет любовниц. Это стыдно, получается, что ты не можешь построить здоровые отношения с одной женщиной. Я вижу, как многие мужчины это свободно транслируют, как они относятся к своим женщинам, жёнам, как они их уважают, боготворят, ухаживают за ними. Это очень красиво. Есть даже такое направление, что если не изменять своей женщине, то будете больше зарабатывать. Если ты не можешь выстраивать здоровые отношения в семье, то и в бизнесе ты этого не сможешь сделать, значит, ты так проявляешься во всех сферах».