Прожившие долго без секса пары поделились способами возврата к интимной жизни

После этого она как с цепи сорвалась, мы все время занимались сексом. У меня болел член, но боль нравилась — наконец у нас снова был хороший, страстный, регулярный секс. Как в первое время. В конце концов ее гормоны выровнялись, теперь мы делаем это два-три раза в неделю. Я чувствовал себя так непривлекательно, когда она меня не хотела. Говорила, что любит, что я ей нравлюсь, что ей хотелось бы больше интима, но всегда была сухой, удовольствия ей это не приносило. Она винила таблетки, гормоны, а я не верил dudeimjames1234 пользователь Reddit