Выяснилось, сколько россиян будут встречать Новый год в кругу семьи

Специальное исследование показало, что более 70% россиян собираются отмечать Новый год в семейном кругу.

«Для многих россиян Новый год - в первую очередь семейный праздник, поэтому большинство будет отмечать его в семейном кругу, с самыми близкими (71%). Причем наиболее характерным этот вариант оказался для людей 45-54 лет (94%), 55-64 лет (95%) и 65+ (94%)», - приводит РИА Новости аналитику «Авито».

С друзьями праздник будут отмечать 7% респондентов. В основном это молодые люди от 18 до 24 лет. Кроме того, 6% опрошенных собираются встречать Новый год вдвоем со своим второй половинкой. Столько же соберутся большой компанией родственников. А 5% россиян намерены отмечать праздник в одиночестве.

Кстати, основная часть опрошенных - 78% - хотят встретить Новый год дома. В гости пойдет каждый десятый россиянин, за город отправятся 4% опрошенных, а 2% респондентов отметят праздник на работе.