Психолог объяснила, почему бесполезно давать себе обещания на Новый год

Данные себе новогодние обещания, как правило, забываются уже к концу праздничных выходных по причине их неосознанности, рассказала в беседе с LIFE.ru психолог Марина Гарбажа. По ее словам, если человек действительно чего-то хочет, ему необязательно ждать новогодней ночи.

Когда загораешься идеей и понимаешь ее ценность для себя, то приступаешь к работе над ней сразу. Фактически если вы все время ждете удобного момента или подходящего дня, чтобы начать претворять свою цель в жизнь, то, скорее всего, вы еще не осознали важность этой вещи для вас, — объяснила специалист.

Кроме того, как считает психолог, большинство новогодних обещаний дается себе без конкретики, а также на волне приятных эмоций и хорошего настроения. Человек может пообещать себе очень много вещей, хотя они окажутся несбыточными, так как для их выполнения по факту не хватит ни времени, ни условий.

Чтобы цели на следующий год оказались выполнимыми, эксперт посоветовала сначала подвести итоги уходящего года: чего достигли, чего не хватает, что можно было бы улучшить. При этом важно не корить себя за ошибки, не вставать в позицию жертвы и не надеяться, что окружающие поменяются. Человек в состоянии исправить только то, что может, и сосредоточиться ему нужно на том, что для него действительно дорого.

После этого Гарбажа порекомендовала грамотно распланировать свои действия. Так, если человек обозначил для себя три глобальные цели на год, ему нужно разбить их на конкретные шаги и определить время, за которое их нужно будет совершить.