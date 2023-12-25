Психолог рассказала, как после празднования Нового года избежать психологического похмелья

Психологическое похмелье наступает после 1 января или после любого значимого праздника. Этот процесс не связан с употреблением алкоголя, а вот состояние достаточно схоже: грусть, тоска зеленая, тянущая пустота внутри, разочарование, одиночество, желание избавиться от этого состояния любым способом. Психолог-сексолог Екатерина Иванова рассказала «ФедералПресс», как избавиться от этой апатии.

По словам Ивановой, причина в таком состоянии кроется из-за нежелания брать ответственность за качество своей жизни и творить изменения собственными руками. Она подчеркнула, что у праздников есть такое свойство: они обостряют чувства и ощущения. Так и с Новым Годом: человек может вдруг внезапно увидеть картину того, как он живет, с кем строит отношения, будто бы с позиции наблюдателя. Ощутить, что ему не хочется радовать этого человека. Что его не особо-то и ждут дома. Что видеть этих людей уже не можешь, и многое другое.