В библиотеке №173 состоится развлекательная программа «Новогодний переполох» 28 декабря
В библиотеке №173 состоится развлекательная программа «Новогодний переполох» 28 декабря. О мероприятиях рассказали на сайте объединения культурных центров ЮЗАО.
Гостей ждет праздничная вечеринка с веселыми танцами, занимательными играми и конкурсами. Мероприятие подарит детям хорошее настроение, море положительных эмоций, смех и яркие воспоминания.
Программа начнется в 18:00 по адресу ул. Теплый Стан, д. 4. Мероприятие платное.