В Екатеринбурге нашли ребенка, которого отец украл у бывшей супруги

В Екатеринбурге судебные приставы разыскали ребенка, которого отец прятал от экс-супруги. Девочку изъяли и передали матери. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

«Девочка находилась в исполнительном розыске, так как по решению суда должна проживать с матерью. Но отец посчитал иначе и спрятал дочь. Мужчина скрывался вместе с ребенком в микрорайоне Солнечном. Девочку в присутствии органов опеки передали матери», — говорится в сообщении.

Похожая история произошла весной 2022 года. 32-летний мужчина забрал мальчика у матери, а после уехал из Екатеринбурга. При этом мужчина скрывался вместе со своими родителями и ребенком в арендованном частном доме в Ревде. Тогда судебные приставы разыскали ребенка и вернули женщине.

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