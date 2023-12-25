Санта-Клаус стал популярнее Деда Мороза среди россиян

Россияне знают Санта-Клауса лучше Деда Мороза, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование. Аналитики выяснили, что образ Деда Мороза как первую ассоциацию с Новым годом и Рождеством называли в 1,5 раза реже по сравнению с Санта-Клаусом. При этом 54% их путают, 15% уверены, что это один и тот же персонаж. Уверенно узнают Деда Мороза 23% респондентов. По мнению экспертов, образ Деда Мороза ориентирован на детскую аудиторию. Сейчас поколение сменилось новым, но бренд-стратегия не изменилась, поэтому зимнего волшебника из России больше знает и любит аудитория старше 30 лет. При этом лояльность поколения зуммеров и альфа придется заслужить, отмечают они. По данным исследования, старшее поколение редко путает двух персонажей, среди молодежи таких 68%. Отмечается, что на формирование образа Санты повлияли фильмы и рекламные ролики, об этом сообщили 73%. Россияне видят его на экранах вдвое чаще, чем Деда Мороза. Кроме того, практически все бренды, в том числе российские, в новогодней рекламе используют образ зарубежного волшебника или его узнаваемые атрибуты. Дед Мороз не обладает подобной медийностью, считают эксперты. Его продвижение построено вокруг сказок, из фильмов с ним большинство вспоминают советскую сказку "Морозко". Кроме того, с ростом популярности игры Secret Santa ("Тайный Санта") конкурент переиграл Деда Мороза и в новогодних подарках. Ранее в амфитеатре музея Хургады прошел праздничный новогодний утренник, где собрались дети россиян, проживающих в Египте. С Новым годом их поздравил российский Дед Мороз. Санта-Клаус, в свою очередь, 24 декабря начал 68-е путешествие по миру, чтобы поздравить детей c наступающим Рождеством и вручить им подарки. В рамках турне Санта пролетел и над территорией России.