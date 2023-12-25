Какие качества больше всего раздражают женщин в мужчинах

Если вам кажется, что это у мужчин большой список требований к избраннице, вы еще не видели женский, который ничуть не меньше.

© 0WomanHit.ru - МК

Мы поговорили с психологом Талой Голиковой и выяснили, какие моменты в мужчине просто невероятно отталкивают прекрасный пол.

Видео дня

Неухоженность

Да-да, женщины тоже оценивают внешний вид мужчины, и не стоит думать, что бонусы в виде хорошей зарплаты или наличие имущества смогут перебить неприятные ощущения от нахождения рядом с таким человеком. Как минимум, мужчина должен соблюдать правила гигиены и периодически менять гардероб. Привлекательный внешне мужчина просто обречен на успех, независимо от материального состояния.

Инфантилизм

Когда парень отрывается от мамы, он не становится автоматически зрелым. Он просто находит себе женщину, которая возьмет на себя роль уже не родной мамы. Кстати, как говорит Тала: «В постели он будет выпрашивать доказательства того, что он нереально хорош, или пытаться обидеться, что „тебе опять в прошлый раз не понравилось“. Кстати, сексуальные отношения с таким мужчиной вскоре могут сойти на нет — потому что с мамочкой спать нехорошо».

Эгоцентризм

Мужчина, он же — пуп земли, не возбуждает никого, кроме своего отражения. Женщины терпеть не могут бесконечные монологи о себе любимом, причем часто такая беседа «в одно лицо» превращается в нудное описание жизни конкретного человека, а, как мы знаем, нас привлекают люди, которые интересуются нами. Тала Голикова: «Ему, разумеется, кажется, что его юмор — самый оригинальный и искрометный. Такие мужчины особенно любят рассказывать, какие они ловеласы и сколько сексуальных побед у них было». Печальная картина, не правда ли?

Зависимости