Стилистка назвала россиянкам самые модные наряды для встречи Нового года

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам самые модные наряды для встречи Нового года. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

В первую очередь собеседница издания призвала избегать строгой офисной одежды и обуви. При этом она уточнила, что классической новогодней одеждой станет вечернее платье.

В новогоднюю ночь стоит выбрать босоножки, потому что они лучше сочетаются с открытыми платьями, а от офисных лодочек и подобной обуви лучше отказаться. Под открытые платья и новогодние образы они подходят гораздо хуже Мария Абабкова стилист

Кроме того, Абабкова обратила внимание на брюки или юбку с пайетками, красивый корсет с джинсами или пижаму. «Можно надеть шелковую пижаму, если вы отмечаете новый год дома. То есть все, что более нарядно, чем обычный кэжуал. Кроме платьев очень много вариантов», — заявила стилистка.

В то же время женщина рассказала, что в Новый год можно позволить себе наряд в любом оттенке, однако выигрышно всегда будет смотреться черный, разбавленный другими цветами. «Черные, молочные, красные, изумрудные, рубиновые (цвета) будут классно смотреться. Не стоит выбирать для образа наряды с летними принтами и цветами. Они будут выглядеть неуместно», — сообщила она.

В заключение специалистка отметила важность правильного подбора аксессуаров. По ее словам, удачно будут выглядеть серьги необычной формы, стразы и все блестящее. «Чем более яркие акцентные аксессуары, тем более выигрышно будет смотреться образ. Поэтому на Новый год можно позволить себе и серьги-люстры, стразы и кристаллы. Яркие и крупные аксессуары будет очень классно смотреться», — подчеркнула Абабкова.