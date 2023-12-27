Дворец пионеров проведет новогодние мастер-классы для детей 27-30 декабря. Об этом сообщается на сайте комплекса «Воробьевы горы».

В 17:00 начнется мастер-класс «Новогоднее дефиле под елочкой». Для участия ребятам понадобится обувь на низком каблуке или туфли-лодочки. 28 декабря в 16:00 состоится мастер-класс «Новогодний сувенир «Звезда». Его участники создадут своими руками поделку в технике лоскутного шитья.

30 декабря в 12:00 пройдет мастер-класс «Игрушка «Рождественский ангел». Для участия нужно будет запастись предметами для рукоделия: два разноцветных кружочка фетра диаметром семь сантиметров, три бусины, ленточка из атласа, нитки, иголка и ножницы. Ребята своими руками создадут елочную игрушку.