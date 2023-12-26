Молодежь Дальнего Востока присоединилась к акции "Российский детский Дед Мороз"

Участники Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" из разных городов ДФО присоединились к акции "Российский детский Дед Мороз" и отправились с подарками к тем, кто по долгу службы проведет праздник на работе.

"Первые" из Приморского края уже навестили медработников, фармацевтов, пациентов и специалистов Детского центра реабилитации, работников сферы продаж.

В Южно-Сахалинске школьники вручили самодельные открытки водителям рейсовых автобусов и прочитали им стихи. Ребят акция вдохновила - на следующий год они хотят сделать ее масштабнее. А работникам транспорта такие поздравления дали позитивный настрой.

В Амурской области активисты творят новогодние чудеса второй год подряд. Ребята из города Тынды выступают в роли сказочных персонажей: готовят подарки и отправляются с ними к врачам, полицейским, спасателям, работникам РЖД и представителям других профессий, которые обеспечивают безопасность жителей в праздники.

Деды Морозы из магаданского поселка Омсукчан тоже отправились дарить праздник работникам скорой помощи и полицейским. Им также презентовали сделанные своими руками открытки и поделки.