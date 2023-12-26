Как не поссориться со своей семьёй во время праздников

Есть много причин, по которым может возникнуть напряжение за праздничным столом. Эксперты по психическому здоровью дали несколько советов, как в таких ситуациях лучше поступать.

Знайте, почему вы попадаете в напряжённые ситуации. Например, за праздничным столом могут сидеть родственники, которых вы не хотели бы видеть, и т. п. Это очень важно чётко понимать.

Не поддавайтесь праздничной шумихе. Нет, ваши отношения со склонным к конфликтам человеком в праздники не улучшатся магическим образом. Однако вы можете изменить своё восприятие этих отношений и ситуации.

Baby Chick

Избегайте обсуждения некоторых тем. К примеру, политики или недавних мировых событий.

Если разговариваете о чём-то неприятном, то цель — общение, а не критика. Не пытайтесь убедить других людей, что вы правы, а они — нет. Лучше попросите человека рассказать, как он пришёл к тому или иному мнению.

Берегите себя. Найдите способ обеспечить себе во время праздников с семьёй несколько минут тишины и покоя. Вы можете отправиться на прогулку, почитать книгу, помедитировать.