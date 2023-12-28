Ушли из дома: полиция попросила кузбассовцев помочь с поисками пропавших детей

Два дня назад в Новокузнецке пропали два мальчика – судя по всему, братья. Волонтеры и полицейские развернули масштабные поиски.

В южной столице Кузбасса бесследно исчезли 10-летний Владислав Шабалин и 9-летний Денис Шабалин, сообщает кузбасское МВД.

– 26 декабря текущего года они ушли из дома по улице Косыгина и не вернулись, – сказали в полиции.

Приметы Дениса: рост 120 сантиметров, худощавый, русые волосы. Был одет в черную вязаную шапку, серую куртку, темно-синие школьные брюки, школьный рюкзак черного цвета с красным рисунком в виде смайлика.

Приметы Владислава: рост 130 сантиметров, худощавый, светло-русые волосы. Был одет в серую вязаную шапку, куртку с капюшоном цвета хаки, черные школьные брюки, черный школьный рюкзак с рисунком автомобиля.

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