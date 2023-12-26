Психолог рассказала, как поднять новогоднее настроение

Психолог Наумова рассказала, как поднять настроение перед Новым годом
Есть несколько способов, чтобы поднять настроение перед Новым годом. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.
Эксперт посоветовала вспомнить все положительные моменты за год, построить планы на будущее. По ее словам, очень хорошо добавляют положительных эмоций новогодние фильмы и комедии. Также можно придумать развлекательную программу на новогодние праздники.
— Можно пойти в кино с семьей или друзьями, потом сходить в кафе и обсудить или посмотреть фильм дома, — рассказала Наумова в комментарии NEWS.ru.
Кроме того, стоит красиво украсить квартиру, нарядить елку, повесить гирлянды или картины, купить подарки близким и друзьям. Новогодняя суета обязательно поднимет настроение.
Психолог добавила, что из-за низкой продолжительности светового дня повышаются депрессивные настроения, поэтому обязательно стоит гулять на свежем воздухе.
Специалист Московской службы психологической помощи населению Светлана Арсеньева рассказала, как создать новогоднее настроение и в полной мере прочувствовать праздник.