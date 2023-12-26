Психолог рассказала, как поднять новогоднее настроение

Есть несколько способов, чтобы поднять настроение перед Новым годом. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.

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Эксперт посоветовала вспомнить все положительные моменты за год, построить планы на будущее. По ее словам, очень хорошо добавляют положительных эмоций новогодние фильмы и комедии. Также можно придумать развлекательную программу на новогодние праздники.

— Можно пойти в кино с семьей или друзьями, потом сходить в кафе и обсудить или посмотреть фильм дома, — рассказала Наумова в комментарии NEWS.ru.

Кроме того, стоит красиво украсить квартиру, нарядить елку, повесить гирлянды или картины, купить подарки близким и друзьям. Новогодняя суета обязательно поднимет настроение.

Психолог добавила, что из-за низкой продолжительности светового дня повышаются депрессивные настроения, поэтому обязательно стоит гулять на свежем воздухе.