Как избавиться от негативных мыслей в новом году?

Психологи утверждают, что негативные мысли – это программы на неуспех, которые мы сами подпитываем и добиваемся осуществления самых худших своих ожиданий. Мы можем считать себя неудачниками, утверждать, что никто нас никогда не полюбит, или думать, что мир – опасное место. Эти мысли постепенно становятся источником долгосрочной тревожности и депрессии, отнимают последние силы и надежду что-то изменить в жизни.

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Откуда берутся негативные ожидания и как от них избавиться, в интервью MIR24.TV рассказали психологи, коучи и другие специалисты по личностному росту.

Родовые программы и установки на выживание

По словам психолога, гипнолога Виталия Наумова, изначально негативные ожидания – это потенциально полезная реакция психики, которая позволяют человеку просчитать неблагоприятные сценарии и избежать их. Однако, убедившись в успешности такой стратегии, человек начинает пользоваться ею все активнее. Мозг постоянно просчитывает самые худшие варианты развития событий, психика реагирует на эти мысли приступами тревожности, и на выходе мы получаем набор фобий или тревожное расстройство. Не зря повышенной тревожностью часто отличаются пожилые люди. Они просто хорошо прокачали эту свою способность предвидеть плохие варианты развития событий.

Бывают и родовые программы, которые программируют нас на негативные мысли. Коуч Алексей Курашенко советует проверить себя, говорите ли вы эти фразы:

«Ну, ничего себе!» «Не жили богато, нечего и начинать» «У нищих слуг нет» «Меня никто не понимает» «Меня никто не любит» «Все мужики козлы»

«Фразы, которые вы употребляете, свидетельствуют о том, как вы мыслите, – говорит коуч. – «Отловить» у себя их трудно, просто вспомните сейчас, какие из них присутствуют в лексиконе людей из вашего ближайшего окружения. Возьмем, к примеру, фразу «Ну, ничего себе!». Ее часто говорят, когда слышат про успехи других людей. «Ну ничего себе, как быстро Олега повысили!». «Ничего себе» – то есть в буквальном смысле себе – ничего». Тем человек отрезает себе возможность быстрого повышения на работе. Откуда же берется эта негативная мысль?

По словам Алексея Курашенко, чаще всего в подсознании есть страх иметь что-либо – например, иметь деньги, достаток и успех. «И это не ваша вина, в 90% случаев эти программы достались вам от родителей, а им – от их родителей. Родовая программа говорит о том, что иметь что-то – опасно. Ведь у многих в роду были раскулаченные родственники. У людей забирали все, целые семьи расстреливали без суда и следствия, или ссылали в Сибирь. Не удивительно, что их потомки получили установку: иметь что-либо – опасно для жизни. За каждой фразой, негативной мыслью и убеждением всегда стоит тяжелая история. Например, за убеждением «все мужики козлы» чаще всего стоит тяжелая история мамы или бабушки, которая пережила измену или другую трагедию в личной жизни», – говорит коуч.

А как от этого избавиться?

Откуда бы ни взялись негативные мысли, их важно осознать, по возможности – понять, откуда они родом, и научиться блокировать. Иначе можно всю жизнь провести в оковах установок, которые мешают жить. Алексей Курашенко рассказал несколько лайфхаков.

Шаг первый. Просто начните выписывать в блокнот все привычные фразы, которые могут вас потенциально ограничивать в личной жизни, финансах или карьере.

Шаг второй. Поинтересуйтесь у своих родителей, какие семейные истории могут стоять за ними. Возможно, вы узнаете много нового и сможете понять, какие из родовых программ вы отрабатываете. Запишите в блокнот все, что вам удалось узнать.

Шаг третий. Теперь вам нужно избавиться от негативных программ. Это, конечно, самое сложное. Но если вы знаете, с чем предстоит бороться, то львиная доля работы уже выполнена. Вы можете:

Пойти к психотерапевту, который работает с техникой изменения личной истории. Начать изучать эту тему самостоятельно, читая литературу по психологии. В том числе – воспользоваться популярными сейчас телесными упражнениями. Например, подойдет медитация «избавление от страха неудачи» – она поможет сбросить груз прошлых отрицательных установок.

Психологи советуют: осознанно меняйте сценарий хода ваших мыслей. Вы же научились мыслить негативно? А теперь вам нужно научиться обратному – рисовать в своем воображении позитивные сценарии. Делайте это ежедневно, как утреннюю зарядку. Заметили, что начали думать о том, что муж будет вам изменять? Нарисуйте в голове образ, что все заканчивается хеппи-эндом. Работа с изменением привычки мыслить негативно довольно не быстрая. Но она станет настоящим спасением для вас. Только нужно запастись терпением и упрямством.

Что вам может помешать?

По словам психолога, автора книг по психологии, разработчика тренингов Марты Белоконь, часто людям мешает неуверенность в собственных силах и скудность ресурсов – как внутренних, так и внешних. А именно:

Ожидания отрицательной реакции. Одна из вредных мыслей, которая может разрушить вашу социальную жизнь, – если вы считаете, что ваше присутствие нежелательно. Если кто-то не отвечает сразу или кажется немного отстраненным во время общения, не вините себя. Скорее всего, человек занят или отвлекается на что-то, совершенно не связанное с вашим разговором. Не бойтесь написать другу или начать разговор с незнакомцем. Худшее, что они могут сделать, это проигнорировать вас. Но и тогда не принимайте это на свой счет. Ситуации бывают разными.

Ощущение бессмысленности существования. Опасно думать, что в учебе, работе или вашей жизни в целом нет смысла. Может показаться, что вы каждый день выполняете одну и ту же рутину без какой-либо награды. Если вы чувствуете это, то создайте свой собственный смысл. Жизнь как шахматная партия – лучшего хода не существует.

«Первое, что необходимо сделать, – определить ценности, без которых вы вообще не видите свою жизнь. Это может быть любовь, дружба, помощь людям, свобода, здоровье. А может быть, карьера, деньги, статус в обществе, власть, что-то еще. Второе – нужно понять, что доставляет вам удовольствие. После того как будут сформированы эти два списка, важно подумать о том, благодаря каким действиям это будет проявляться в жизни», – говорит Марта Белоконь.

Нехватка денег. Часть денег необходимо тратить на получение положительных эмоций. Ведь причина, по которой вы зарабатываете деньги, – это возможность потратить их не только на что-то необходимое, но и на то, что радует вас. Это не значит, что вы должны тратить деньги, не думая о последствиях. Будьте осторожны со своими деньгами, но не бойтесь тратить их время от времени – иногда можно и «разориться».

Шаги к лучшей жизни

Для борьбы с негативом внутри себя нужно придерживаться определенной стратегии. Вот только несколько приемов, которые способны изменить вашу жизнь к лучшему.

Контролируйте информацию, которую вы получаете извне. Вам нужна осознанная информационная гигиена. Решительно откажитесь от просмотра передач и чтения сообщений, которые нагнетают тревогу и приводят к стрессу. Ограничьте себя тем, что вам действительно необходимо узнавать для каких-то личных задач или по работе. Не стремитесь узнать все, что происходит в мире.

Избегайте дискуссий, которые выводят вас на стресс, злобу и раздражение, в том числе в виртуальном пространстве.

Отслеживайте свою реакцию на новости, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Спросите себя: «Что я сейчас чувствую? Что я могу сделать, чтобы почувствовать себя лучше?».

Пойдите дальше и постарайтесь выяснить, какой вы хотели бы видеть свою жизнь? Что вы можете сделать для этого? Какие шаги в направлении этого лучшего будущего вы можете сделать прямо сегодня?