Психолог Наталия Варская разъяснила, стоит ли верить астрологам

В последние годы все чаще поднимается вопрос о влиянии астрологии на психологическое состояние человека. Психолог Наталия Варская в беседе с «ФедералПресс» высказала свою точку зрения на эту тему, затрагивая не только астрологию, но и общие потребности человеческой психики.

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«Лженаука астрология или нет – не суть. Для меня, как для психолога, важно, вредна ли астрология для психологического комфорта человека», – заявила она.

По ее словам, определенная часть общества всегда нуждалась и продолжает нуждаться в так называемых «лженауках». Психолог утверждает, что таким людям необходима «сказка и волшебство» как защитная реакция на реальность, именно поэтому они обращаются к астрологам, магам и экстрасенсам.

Она призывает не лишать людей возможности находить психологическое утешение в нетрадиционных формах помощи, при этом предлагая вместо этого индивидуальные подходы со стороны психологов.

«Не все способны стать кузнецом своего счастья», – отметила эксперт, подчеркивая важность присутствия специалистов, способных подходить к проблемам каждого человека с учетом их индивидуальности.