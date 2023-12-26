Психолог Наталия Варская разъяснила, стоит ли верить астрологам
В последние годы все чаще поднимается вопрос о влиянии астрологии на психологическое состояние человека. Психолог Наталия Варская в беседе с «ФедералПресс» высказала свою точку зрения на эту тему, затрагивая не только астрологию, но и общие потребности человеческой психики.
«Лженаука астрология или нет – не суть. Для меня, как для психолога, важно, вредна ли астрология для психологического комфорта человека», – заявила она.
По ее словам, определенная часть общества всегда нуждалась и продолжает нуждаться в так называемых «лженауках». Психолог утверждает, что таким людям необходима «сказка и волшебство» как защитная реакция на реальность, именно поэтому они обращаются к астрологам, магам и экстрасенсам.
Она призывает не лишать людей возможности находить психологическое утешение в нетрадиционных формах помощи, при этом предлагая вместо этого индивидуальные подходы со стороны психологов.
«Не все способны стать кузнецом своего счастья», – отметила эксперт, подчеркивая важность присутствия специалистов, способных подходить к проблемам каждого человека с учетом их индивидуальности.
Наталия Варская призвала находить баланс между научным подходом и потребностями психики. Для некоторых вера в «волшебство» является способом утешения и защиты от сложной жизни, заключила она.