Екатеринбург отказался от новогодних фейерверков за счет бюджета

Власти Екатеринбурга приняли решение не устраивать фейерверки и не организовывать торжественные приемы во время празднования Нового года. При этом бюджетные деньги направят на поддержку семей и детей мобилизованных.

По словам глава уральской столицы Алексея Орлова, сейчас основной упор сделан на поддержку ветеранов, а также семей и детей мобилизованных.

«Охватим всех детей тех ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Из малообеспеченных — здесь да, это бюджетные расходы и все», — пояснил мэр.

Орлов отметил, что совсем отказываться от новогодних украшений было бы «невежливо по отношению и к жителям». Он напомнил, что даже в Великую Отечественную войну город украшался. При этом бизнес очень активно участвует в этих процессах, подчеркнул градоначальник.