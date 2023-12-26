Психолог рассказала, как побороть хроническую усталость

Побороть хроническую усталость поможет дыхательная гимнастика, рассказала психолог Ксения Умнякова. В беседе с Lenta.ru специалист пояснила, что для этого нужно занять удобное положение, положив одну руку на грудь, а другую на живот. После этого следует сделать глубокий вдох носом и напрячь мышцы живота.

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Дыхание животом снимает напряжение и способствует расслаблению. Для его выполнения расположитесь поудобнее. Положите одну руку на грудь, другую — на живот. Сделайте глубокий вдох носом. Направьте воздух в живот так, чтобы он округлился. Выдохните и немного напрягите мышцы живота. Дышать таким образом нужно несколько минут, — уточнила психолог.

Один из самых эффективных способов борьбы с усталостью — грамотная смена деятельности. Психолог советует вести дневник, чтобы определить, какое количество физической и умственной активности оптимально. Также стоит понять, какие виды деятельности приносят наибольшую радость. Умнякова отметила, что можно отдыхать по графику: достаточно поставить уведомление на телефоне, которое напомнит, что пора сделать перерыв.

Для избавления от хронической усталости подойдет техника визуализации. Специалист пояснила, что для этого нужно представить моменты, в которые человек чувствует себя спокойно и умиротворенно.