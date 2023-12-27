В Приамурье в новогодние праздники пройдет более 4 тыс. мероприятий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Более 4 тыс. мероприятий пройдет в Амурской области в новогодние праздники, сообщило областное правительство.

"Елки, представления и концерты, квизы, онлайн-мероприятия, а также веселые старты, зимние забавы и рождественские турниры - по всей Амурской области проходят новогодние и рождественские события. Всего пройдет более 4 тыс. новогодних мероприятий. В этом году ожидают порядка 190 тыс. участников этих мероприятий, из которых более 133 тыс. - дети", - говорится в сообщении.

В театре драмы и театре кукол организованы традиционные детские новогодние представления. В областных и муниципальных библиотеках, областном краеведческом музее организованы новогодние мастер-классы, квесты, интерактивные мероприятия, также работает "Резиденция Дедушки Мороза". На праздничных выходных в регионе пройдут соревнования юных хоккеистов и рождественский турнир городов Сибири и Дальнего Востока по самбо.