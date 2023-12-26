Региональный материнский капитал проиндексируют в Липецкой области до 104,5 тыс. рублей

"Региональный материнский капитал с 2024 года будет проиндексирован на 4,5%, его сумма составит 104 тыс. 500 рублей", - сказал Артамонов. Он заметил, что меняются также и требования к получателям этой выплаты: если раньше дети и родители должны были быть зарегистрированы по одному адресу, то теперь это правило не касается совершеннолетних детей. При этом областной маткапитал получают мамы, родившие или усыновившие третьего и последующих детей или детей-близнецов. "Также будут увеличены выплаты на покупку автомобилей многодетным семьям, с 1,2 до 1,5 млн рублей - здесь речь идет о родителях, которые воспитывают восемь и более детей", - подчеркнул Артамонов. Если раньше для того, чтобы получить выплату, нужно было прожить в регионе не меньше десяти лет, то теперь будет достаточно пяти лет. Этой мерой соцподдержки в регионе воспользовались уже 72 многодетные семьи, в будущем году выплату на покупку автомобиля смогут получить еще более 20 семей.