5 причин, почему девушки становятся карьеристками

Эксперт назвал основные моменты, которые толкают слабый пол доминировать в профессии.

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Женщин, которые полностью посвящают свою жизнь построению успешной карьеры, становится больше с каждым годом. При этом многие сознательно отказываются от отношений, чтобы ничто не мешало добиваться профессионального успеха. Почему этот феномен набирает обороты и в чем причина такого поведения современных женщин, об этом нам рассказал клинический психолог, сексолог, Павел Фельдман.

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Причины, идущие из детства девушек

В классическом психоанализе, в учениях Зигмунда Фрейда, есть стадия психосексуального развития, на которой у юной девушки возникает зависть к члену (фаллосу). Такие девушки испытывают тревогу, от осознания того, что у них его нет. У мальчиков осознание того, что девушки не имеют полового члена, вызывает страх кастрации. Эта зависть у девочек имеет два варианта дальнейшего развития и формирования зрелой женской сексуальности.

Первая — это сепарация от матери и переключение внимания на отца, зачастую соперничество с матерью за его любовь. И в целом — это то развитие, которое впоследствии с образа отца переключается на потребность во внимании других мужчин и непосредственно выстраивании отношений с ними, уверяет наш эксперт.

«А второй вариант развития — это и есть формирование структуры личности фаллической женщины, которые чаще и становятся карьеристками, сильными и независимыми. Такая девушка не пытается дополнить себя за счет мужчины и не старается выстраивать с ними отношений, а начинает формировать эту фалличность, этого внутреннего мужчину в себе самой», — рассказывает Павел Фельдман. То есть такая девушка начинает активно развивать в себе мужские черты, как бы воссоздавая эту фалличность, недостающий член.

И логично, что когда женщина внутреннее старается чувствовать себя мужчиной, желание выстраивать отношения с другими мужчинами снижается, они начинают восприниматься конкурентами, а не партнерами, их нахождение рядом вскрывает ту самую детскую тревогу, которая и мешает выстраивать отношения. То есть проблема в том, что перехода на следующую стадию психосексуального развития не происходит, девушка остается с этой внутренней завистью члену и попытками создать эту фалличность в себе самой, а не дополучить ее от мужчины.

Стремление к независимости

Девушка хочет быть независимой, потому что не чувствует безопасности в отношениях, то есть не может довериться партнеру, есть определенный страх отношений и как правило это связано с прошлым негативным опытом — травма покинутости. Сексолог:

«Это может быть связано с избегающими, холодными родителями, внимания и любви которых не хватало. Отсюда также склонность девушек стараться угодить и в последствии всю ответственность в отношениях брать на себя».

Или же ярким примером может быть образ того, что отец жестко обращался с матерью, а она зависела от него и не могла уйти, поясняет эксперт. Либо же это переживание реальной утраты/смерти близкого. Или травмирующий опыт связанный с болезненным расставанием с возлюбленным. Причина может быть в целом в болезненных отношениях, в которых были измены, предательства, а также навязанные девушке ложные стереотипы и установки (например, что все мужчины изменяют). У женщины закладывается внутренний блок: «Я не хочу отношений, потому что не хочу больше страдать».

Потребность в контроле

Как говорит наш эксперт, из предыдущей причины формируется либо бегство от чувств, либо потребность в контроле и доминантной роли в отношениях. Павел: «Тогда у девушки начинает формироваться ложное убеждение — она начинает думать, что если она занимает доминантную и авторитарную роль в отношениях, начинает все брать на себя и все контролировать — мужчина от нее не уйдет, он в ее власти».

И с одной стороны истина в этом есть, потому что ее действия — это фактически кастрация мужчины в психологическом плане, которая его подавляет, снижает волю и уверенность в себе. Но заблуждение этой девушки в том, что такие мужчины, как правило, начинают искать одобрение и принятие его мужественности на стороне, то есть пытаются повысить свою самооценку и свою значимость за счет общения с другими женщинами, с теми, которые видят в нем настоящего мужчину. Потому что это главное для него, ведь никто не хочет чувствовать себя в отношениях слабым, бесправным существом.

Низкая самооценка

Отсутствие любви к себе, непринятие своей женственности. На этой почве у девушки формируется убеждение, что любовь и внимание нужно заслужить, что просто так ее никто любить не будет. Именно поэтому она начинает активно брать на себя все обязанности, боясь лишний раз нагружать мужчину, чтобы он от нее не ушел. Сексолог: «Формируется так называемый синдром отличницы, который конечно же отражается и на отношениях и на социальной жизни».

По словам Павла, многие из таких девушек всю жизнь пытаются из всех сил развиваться, чтобы их признали (хотя изначально это просто потребность в родительской любви) и отношения с противоположным полом могут не складываться, потому что не закрыт этот детский гештальт. В отношениях женщина проецирует образ родителя на своего партнера и ждет от него той любви, которую недополучила. Ну а партнер дать ее не может и не должен, так как в таком случае произойдет нарушение ролевых моделей в отношениях.

Слабые мужчины

Самая распространенная по мнению девушек причина — слабые и инфантильные мужчины. Женщине приходится все делать самой, потому что противоположный пол не готов брать ответственность. Павел Фельдман: «И действительно — это очень распространенная проблема, с которой часто девушки обращаются в терапию. И да, есть мужчины, психологически незрелые, эгоцентричные, инфантильные, которые убеждены в том, что ничего делать не должны».

Как показывает практика, одни и те же мужчины в разных отношениях ведут себя абсолютно по-разному. Это говорит о том, что девушки не знают, как правильно в отношениях создать обстановку таким образом, чтобы для нее хотели стараться, считает наш эксперт. И происходит это как раз из-за вышеперечисленных пунктов. Женщины сначала пытаются всеми силами вовлечь мужчину в отношения, потому что «сроки горят», «пора замуж», на ранних этапах не обсуждают с ними роли и потребности. То есть мужчина изначально вступает в связь ничего для этого не делая, привыкает к этому удобному положению и как следствие — ценности этим отношениям у него особо никакой нет.

Девушки должны понимать — мужчина относится к ним ровно настолько, насколько наделяет ее своими стараниями и действиями. Потому что люди эгоцентричны и больше всего в другом человеке они ценят вложенные в него собственные усилия. Поэтому если мужчина изначально ничего не делает — странно ждать от него этого в последствии, он просто сбежит от ответственности, так как не был готов к ней изначально. Поэтому на ранних этапах построения отношений нужно проверять партнера на готовность к действиям ради вас. Сексолог: «И также очень важная причина, что девушка сама, своими действиями выбирает себе слабого мужчину, в то время, как масса других дам находятся в отношениях с сильными, ответственными партнерами».

Каким именно поведением? Конкурирует с мужчинами и не воспринимает, не относится к ним как к мужчинам, а только обесценивает их значимость и действия навстречу, пытается кастрировать в психологическом плане, избегает сильных личностей. Либо ничего не просит, все делает сама, пытается всячески угодить, быть удобной, лишь бы от нее не ушли, даже если видит, что это безответно (в такие моменты пытается еще больше). Либо хочет получать желаемое через истерики, скандалы и недовольства.

Счастлива ли девушка от своей автономности?