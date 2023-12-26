Спасатели посоветовали не покупать новогодние гирлянды на маркетплейсах

«С наступлением новогодний праздников жителям столицы хочется украсить квартиры. Для этого применяются гирлянды. Их вешают на окна, стены, ковры и так далее. Тенденция сложилась не очень хорошая – гирлянды подлежат обязательной сертификации. Но через маркетплейсы все чаще привозят гирлянды с изоляцией тоньше и тоньше. Есть риск, что изоляция разрушится, и будет соприкосновение с воспламеняющимся покрытием, может произойти пожар. Хотелось бы рекомендовать покупать гирлянды в крупных магазинах, которые отвечают за свою продукцию. В каждой коробке с такой гирляндой должен быть сертификат безопасности», – сказал Степанов.