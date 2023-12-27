"Ural 56": в Оренбургской области мать на полгода бросила дочь у своих друзей

В Новосергиевском районе Оренбургской области многодетная мать оставила четырехлетнюю дочь в гостях у своих друзей и пропала на полгода. Об этом сообщает портал "Ural 56". Жительницу Оренбургской области намерены повторно лишить родительских прав. В июне 2023 года многодетная мать приехала в Новосергиевский район погостить у друзей, у них она оставила свою четырехлетнюю дочь, сообщив, что вернется через пару дней, но пропала на полгода. Подруга женщины, у которой находился ребенок, обратилась в правоохранительные органы, полицейские разыскали мать, та пообещала забрать дочь, но за девочкой так и не явилась. Органы опеки намерены лишить мать родительских прав, ребенок передан в детский дом. Известно, что оренбурженку и ее мужа раньше лишали родительских прав на пятерых детей.