В конце 2023 года над Волгоградом взошла Холодная луна
Жители региона могут увидеть в небе последнее полнолуние уходящего года.
Естественный спутник Земли расположен в созвездии Возничего и достиг фазы полнолуния в три часа 33 минуты 27 декабря. Это первое полнолуние после зимнего солнцестояние и первое событие такого рода в новом астрономическом сезоне.
Согласно научным данным, полнолунием считается конкретный момент достижения спутником противостояния с Солнцем, отметили в волгоградском планетарии. Однако в этот раз лунный диск будет ярко светить в течении суток после астрономического полнолуния.
Специалисты также отметили, что декабрьское полнолуние ближе всего к солнцестоянию. Такую луну традиционно называют «холодной». В этот период в Северном полушарии длинные ночи, которые дают наблюдателям больше времени и света, чтобы увидеть полнолуние.
Следующий раз Луна станет полной уже в 2024 году. Событие произойдет 25 января в 20 часов 54 минуты по московскому времени.