В конце 2023 года над Волгоградом взошла Холодная луна

Жители региона могут увидеть в небе последнее полнолуние уходящего года.

Естественный спутник Земли расположен в созвездии Возничего и достиг фазы полнолуния в три часа 33 минуты 27 декабря. Это первое полнолуние после зимнего солнцестояние и первое событие такого рода в новом астрономическом сезоне.

Согласно научным данным, полнолунием считается конкретный момент достижения спутником противостояния с Солнцем, отметили в волгоградском планетарии. Однако в этот раз лунный диск будет ярко светить в течении суток после астрономического полнолуния.

Специалисты также отметили, что декабрьское полнолуние ближе всего к солнцестоянию. Такую луну традиционно называют «холодной». В этот период в Северном полушарии длинные ночи, которые дают наблюдателям больше времени и света, чтобы увидеть полнолуние.