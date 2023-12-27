Сексологи раскрыли способы добиться незабываемого удовольствия в новогодние праздники

Сексологи и эксперты по отношениям перечислили способы, которые помогут добиться незабываемого оргазма в новогодние праздники. Их советы опубликовал Daily Star.

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Сексолог Сюзанна Вайс посоветовала парам запастись темным шоколадом, чтобы создать романтическую атмосферу. По ее словам, десерт воздействует как афродизиак, так как содержит вещество фенэтиламин, которое вызывает чувство привязанности и счастья, а также кофеин, стимулирующий приток крови к половым органам. Сексопатолог Линдси Мюррей добавила, что возбуждение стимулируют и другие продукты: клубника, устрицы, грецкие орехи, миндаль и мед.

Миндаль и грецкие орехи помогают лучше перекачивать кровь, улучшают здоровье сердца и кровяное давление, а также помогают получить и сохранить эрекцию.

По мнению Вайс, на сексуальное влечение также влияют стресс и усталость. Именно поэтому каникулы, когда появляется много свободного времени, являются идеальным временем для секса.

«Уделяйте больше времени прелюдии и чувственным занятиям, таким как совместные объятия и душ. Секс лучше, когда нет спешки», — отметила Вайс.

Сексолог Мелисса Кук добавила, что хорошая сексуальная жизнь начинается за пределами спальни. Чтобы повысить градус романтики, она посоветовала парам в праздничные дни больше общаться друг с другом, готовить вместе еду, гулять и развлекаться. Также, по ее мнению, полезно провести вечер, а лучше выходные наедине друг с другом, без детей и родственников.