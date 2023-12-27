Рыбам стоит сменить обстановку, а Козерогам вернут старый долг: гороскоп на четверг, 28 декабря

Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря.

Видео дня

Овен

Этот день обещает быть сложным и неоднозначным, особенно, в профессиональном плане. Вы будете мечтать об очень масштабных победах и заметных достижениях, а в итоге придется довольствоваться весьма скромными результатами. И хуже того, окружающие могут просто не увидеть, а иногда и целенаправленно не обратить внимания на ваши успехи: вам будет это очень неприятно. Не стоит расстраиваться: ваши успехи на самом деле будут вполне достойными, и вы сможете сделать очень важные шаги в достижении хороших результатов, которые станут заметными уже в скором времени. Особое внимание уделите вашим взаимоотношениям с окружающими: сегодня вы можете неожиданно понять, как сделать так, чтобы в будущем у вас не возникало серьезных разногласий.

Телец

Этот день обещает быть очень благоприятным в финансовом плане. Вы удачно и выгодно для себя решите любой вопрос, связанный с деньгами, придумаете не только как заработать деньги, но и как их правильно потратить. При этом сегодня вам будет не хватать серьезности в отношении к важным делам, и вы станете полагаться на удачу там, где необходимо рассчитывать исключительно на собственные усилия. Сегодня благоприятный день для перемен к лучшему в плане личных отношений, причем это возможно произойдет даже в том случае, если вы не только не станете проявлять инициативу, но даже не будете и думать о начале новой романтической истории. Весьма кстати окажется умение смотреть на вещи реально и не строить иллюзий. Вы многим сегодня покажетесь привлекательными, поэтому не исключено, что вы завяжете полезные знакомства.

Близнецы

Постарайтесь не вступать сегодня в сражение со всеми подряд, как бы вам этого ни хотелось. Лучше заняться совершенно противоположным – поиском новых союзников и единомышленников. Не исключено, что сегодня вы найдете людей, которые последуют за вами и помогут решить как текущие вопросы, так и достигнуть важных целей. Вероятно начало новых романтических отношений, и здесь все будет зависеть от того, захотите ли вы проявлять инициативу. Общаясь с незнакомыми людьми, будьте тактичнее и сдержаннее: ваши необычные идеи могут кого-то даже напугать. Воздержитесь и от шуток, поскольку их также могут сегодня понять неправильно.

Рак

Сегодня вы будете вынуждены зачастую идти на риск, и вам это совсем не понравится. Вам больше будут по душе надежные, проверенные методы, а не вызывающие сомнение импровизации. Но выбора, скорее всего, не будет, так что наберитесь храбрости и дайте волю своей фантазии. Можно обращаться за советами к окружающим, только старайтесь выбирать людей, не похожих на вас, обладающих другими взглядами и подходами к решению задач. Все покупки этого дня, в том числе незапланированные, окажутся удачными: вы не потратите деньги зря и выберете только то, что вам действительно нужно. Во второй половине дня вас может ожидать неожиданное исполнение какого-то вашего давнего желания. Близкие люди также могут порадовать вас каким-то приятным сюрпризом или отличной новостью.

Лев

Вас ожидает напряженный день в плане общения. Ссоры и конфликты с окружающими будут возникать гораздо чаще обычного, причем, иногда они будут настолько серьезными, что вам покажется, что дальнейшее примирение вовсе невозможно. Постарайтесь не произносить лишних слов, особенно, имея дело с людьми, от которых в вашей жизни многое зависит: именно они будут сегодня склонны чересчур остро реагировать даже на малейшие замечания в свой адрес. С самыми важными делами справляйтесь самостоятельно, и, поверьте, это окажется не так трудно, как вы предполагали. Не обижайтесь на тех, кто не пришел вам на помощь, хотя и обещал это сделать: виновато будет, скорее всего, неудачное стечение обстоятельств, а не чей-то злой умысел.

Дева

Если вас устроят скромные результаты, то вы этим днем не будете разочарованы, поскольку вряд ли получится добиться выдающихся успехов и головокружительных побед. Перед вами вряд ли откроются какие-то новые возможности и перспективы, зато вы спокойно доведете до конца ранее начатые дела, и у вас еще останется достаточно времени на приятное общение с друзьями или любимым человеком. У близких людей, наверняка, найдется, чем с вами поделиться, да и вы не упустите возможность сделать им какой-то приятный сюрприз. Вечером ваши планы могут неожиданно поменяться, но вы будете даже рады такому повороту событий.

Весы

Этот день обещает быть не очень благоприятным и плодотворным, зато весьма приятным. Несмотря на небольшую вероятность каких-то мелких неприятностей, им не удастся испортить вам настроение и сбить с толку – чаще всего они попросту будут вами даже не замечены. Зато все хорошее вы точно будете видеть и не упустите ни одной возможности порадовать чем-нибудь как себя лично, так и близких вам людей, а также удивить любимого человека романтическим сюрпризом. Можно пройтись по магазинам, чтобы приобрести подарки к новому году для тех, кто вам дорог. Нагрузки же сегодня желательно свести к минимуму – из-за переутомления ваше самочувствие может сильно ухудшиться.

Скорпион

Сегодня вам будет легко находить с окружающими общий язык: вам даже не придется ради этого идти на какие-то большие уступки, ущемлять свою гордость или вообще прикладывать какие-то серьезные усилия. Сегодня многие с готовностью пойдут вам на встречу, поддержат ваши идеи и окажут необходимую помощь. Чаще дело будет в вашем обаянии, а иногда – в том, что вас будут воспринимать как человека, которого лучше видеть в числе своих союзников, чем врагов. Также этот день подходит и для самостоятельной работы, однако привычные дела будут вам казаться слишком скучными, и вы будете все время мечтать о чем-то новом, увлекательном. Из-за этого рискуете взяться за какой-то заведомо безнадежный проект и лишь потратить силы понапрасну. Вечером уделите внимание близким людям, у которых к вам накопилось немало вопросов: вам удастся быстро решить все возникшие проблемы.

Стрелец

Царящие вокруг суета и неразбериха будут вас сильно раздражать, но их вряд ли получится избежать, как бы вы ни старались. Порой вам будет казаться, что окружающие вступили в тайный сговор и теперь пытаются изо всех сил вывести вас из равновесия или сбить с толку. Порой ваши эмоции будут настолько сильными, что под их влиянием вы можете вести себя неадекватно и даже агрессивно. Весьма полезно будет побыть некоторое время в одиночестве. Только не сидите при этом без дела: праздность может привести к появлению мрачных мыслей, сомнений и тревог, которые вам сейчас совершенно ни к чему. Если вы найдете себе какое-то интересное занятие, то вскоре почувствуете, что ситуация меняется в лучшую сторону.

Козерог

Сегодня у вас все сложится очень хорошо. Как только вы что-то задумаете, поставите перед собой новую цель, вам сразу же станет понятно, какие шаги нужно предпринять для быстрого получения нужного результата. Финансовая картина благоприятная: вероятны неплохие денежные поступления, а также вам могут вернуть старый долг или заплатить за давно проделанную работу. Все покупки этого дня, в том числе крупные, окажутся удачными: вы безошибочно выберете вещи, которые будут долго радовать и вас самих, и близких вам людей. Кроме того, сегодня вы можете очень удачно вложить деньги в какой-то перспективный проект. Вечером вероятна приятная встреча, которая создаст вам незабываемое настроение. Любые кулинарные эксперименты сегодня также окажутся очень удачными.

Водолей

Первая половина дня обещает быть благоприятной и подходит для сложных и важных дел. Также это время будет удачным для составления планов на будущее: вы будете правильно оценивать как свои силы, так и ситуацию в целом, и поймете, на чью помощь и поддержку сможете рассчитывать. Вероятна неожиданная встреча, которая приведет к большим переменам в вашей личной жизни. После обеда влияние позитивных тенденций пойдет на спад, да и запас энергии уменьшится. Вы будете нуждаться в отдыхе, так что, если представится возможность, отложите все утомительные дела, выделите время для прогулки или умеренных занятий спортом. Чтобы не поссориться с близкими людьми, постарайтесь учитывать не только свои интересы, но и пожелания окружающих.

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