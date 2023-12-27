4 из 10 нижегородцев соблюдают новогодние приметы. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по результатам опроса населения. Так, 12% жителей Нижнего Новгорода загадывают желания под бой курантов. 8% верят, что нужно выпить до дна бокал шампанского, «пока часы 12 бьют». 5% опрошенных уверены, что новый год будет удачным, если на праздничном столе будут традиционные блюда. А 4% респондентов под бой курантов пишут желание на бумажке, сжигают, бросают пепел в бокал шампанского и выпивают до дна. 2% встречают Новый год в новой одежде. По 1% респондентов в новогоднюю ночь обязательно зажигают гирлянду на елке или бенгальские огни, смотрят салют, слушают поздравление президента. Также 10% нижегородцев верят в другие приметы: например, обмен подарками, встреча праздника в кругу семьи, просмотр советских новогодних комедий, гуляния, гадания, монетки под скатертью и сувенир-символ будущего года на столе. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы показали самые необычные новогодние елки.