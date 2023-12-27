Появился график работы РЭО ГИБДД Самарской области в новогодние праздники

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Самарской области в новогодние праздничные дни будут работать по следующему графику:

30 декабря 2023 года с 8:00 до 17:00; 31 декабря 2023 года, 1, 2 января 2024 года - выходные дни; 3, 4 и 5 января 2024 года - рабочие дни; 6, 7 и 8 января 2024 года - выходные дн.