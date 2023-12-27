Московская канатная дорога будет работать до 5:00 в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, Московская канатная дорога будет работать до 5:00. Об этом сообщила пресс-служба канатной дороги.

«По традиции 31 декабря Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь до 5:00. При этом с 22:00 будет открыта для посадки и выхода пассажиров только станция «Воробьевы горы», таким образом, можно встретить Новый год над Москвой-рекой и совершить круг без выхода и пересадки», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 1 января совершить воздушную прогулку можно с 16:00 до 21:00. При этом со 2 по 8 января канатная дорога и спортивно-туристический комплекс «Воробьевы горы» работают с 10:00 до 23:00, а 9 января с 19:00 до 21:00.