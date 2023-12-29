В Госдуме продолжат работу над статусом многодетных и студенческих семей

Установление федерального статуса многодетных и студенческих семей, бессрочная и прогрессивная выплата материнского капитала, пересмотр критериев единого пособия — эти и другие инициативы войдут в портфель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на весеннюю сессию. Об этом «Парламентской газете» рассказала его председатель Нина Останина, подводя итоги 2023 года.

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- Нина Александровна, расскажите о планах на весеннюю сессию.

- Планы у нас громадные. Нам надо добиться принятия нормативного документа о статусе и мерах поддержки многодетных. Мы завершили работу нашей группы, которую создали в Думе, разработали тот самый закон, который минимизирует расходы федерального бюджета, но защищает такие семьи. Он направлен в Правительство, отзыв от них не получили, но получили ответ от президента: он четко дал получение кабмину оперативно установить федеральный статус многодетной семьи.

Еще я привлекла депутатов из других фракций к законопроекту о том, чтобы сделать выплату материнского капитала бессрочной, мы направили его в Правительство. Чтобы улучшить демографию, конечно, необходима социальная поддержка семей, об этом говорят все, кто подходил к вопросу повышения рождаемости. Это не те крикуны, которые требовали запретить аборты и якобы проблема сразу решится. Понимание сегодня есть и у власти, и у Русской православной церкви, об этом говорил патриарх Кирилл, что невозможно запретами заставить людей рожать, нужно их поддерживать. А мы сегодня маткапитал выплачиваем только на первого и второго ребенка, но на третьего из федерального бюджета ничего не выплачивается, четвертый и пятый — вообще пожелание. А чтобы эти пожелания не были абстрактными, призывая наши семьи становиться многодетными, хорошо, если маткапитал будет бессрочным, а я напомню, что программа завершается в 2026 году. И второе — если выплаты станут прогрессивными с рождением следующего ребенка как минимум на 25 процентов.

А еще надо пересматривать выплаты единого пособия. Надо уходить от того, чтобы основным критерием был один прожиточный минимум и чтобы семья не считалась малоимущей. Это абсолютно неправильно, это привело к краху института семьи и брака, у нас на 16 процентов увеличилось число разводов, чтобы получать это пособие.

И мы работаем над законопроектом о студенческих семьях. У нас есть понимание того, что семьи станут многодетными после рождения первого ребенка у молодых родителей. Поэтому надо помочь им, для этого необходимо дать определение «студенческая семья», обязательно должно быть место проживания, пусть это будет комната в семейном общежитии или съемная квартира за счет бюджета, как предлагает губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Еще нужна молодым семьям стипендия не меньше прожиточного минимума. Во многих регионах есть такие практики, мы их просто обобщаем. Надеюсь, что в весеннюю сессию мы выйдем с таким документом.

- Какое событие стало главным для комитета в этом году?

- Это, конечно, объявление главой государства 2024-го Годом семьи. И, кроме того, для меня главное событие — это переименование нашего комитета, он теперь не безликий «по вопросам», а «по защите семьи». И у нас слова «отцы» даже не было в названии. Мы так активно и энергично работали над законопроектом о статусе многодетных семей, что власть нас услышала. Важно довести эту инициативу до юридического оформления, до логического завершения.

- Назовите самый резонансный закон осенней сессии.

- Самый резонансный закон, который прошел через наш комитет, касается защиты участников специальной военной операции и их родных. Пусть он и коснулся небольшого числа детей, которые воспитываются в семьях наших бойцов. Речь идет о праве на поступление на внеконкурсной основе в вузы.

Это была моя идея и члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам `ксаны Дмитриевой. Но потребовалось политическое вмешательство спикера палаты `ячеслава Володина, когда к нам с отчетом пришла уполномоченный по правам человека `атьяна Москалькова. Мы задали ей вопрос: что же у нас Минобрнауки так ведет себя мало патриотично? И тут вмешался Володин, ведь соответствующий законопроект уже три месяца лежал в научном комитете у нас в Думе. И вмешательства председателя оказалось достаточно, чтобы мы приняли инициативу.

Для себя считаю это небольшим, но вкладом в дело защиты семей участников спецоперации. Я помню, что сказал президент, что победа на поле боя зависит еще и от того, насколько крепки тылы.

- Какие еще законодательные инициативы вы бы отметили?

- Это закон об организации детского отдыха, запрете перепрофилирования лагерей, но пока только бюджетных, до частных не дошли. Еще закон о детских пляжах, который позволяет несовершеннолетним отдыхать без вмешательства взрослых, которые ведут себя сверхсвободно. Мы дали возможность заключать договор лагерям с муниципалитетом.