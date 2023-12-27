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В Воронеже на женщину упала глыба льда и раздробила ей ноги

В Воронеже женщина сильно пострадала при обрушении снежной глыбы с крыши здания. Об этом сообщает "Блокнот Воронеж". Инцидент произошел 25 декабря на улице Остужева: с козырька дома, в котором располагается банк, сошла глыба льда. В результате пострадавшая получила переломы обеих ног. "Ноги просто раздробило и из одного из сапог торчала сломанная кость! Неравнодушные прохожие вызвали скорую. Скорая приехала примерно через 30 минут", - рассказал очевидец. Прохожие помогли отодвинуть лед и погрузить женщину в машину "скорой".

В Воронеже на женщину упала глыба льда и раздробила ей ноги
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