Счастье как процесс: почему оно не должно быть целью

Счастье – настолько сложная категория, что дать ей определение может, пожалуй, сам человек, который задается этим вопросом. Что одному хорошо, то другому плохо. Поэтому счастье всегда относительно. Все знают, на что оно похоже, но никто толком не может сказать, по каким критериям его определить. Все стремятся его достичь и не понимают, почему его нет в руках. А, может быть, все дело в том, что достигнуть счастья невозможно по той простой причине, что это не цель, а состояние? Можно ли понять, как стать счастливым?

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В этом помогут несколько советов от редакции "Клео.ру", в которых вы, возможно, отыщите свой рецепт счастья. Присмотритесь, вдруг окажется, что счастье не так уж и сложно само по себе. Вдруг оно здесь, в настоящем?

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1. Генерируйте счастье

Попробуйте не искать это эфемерное состояние где-то вовне, а станьте сами для себя его источником. Вспомните, что движения, улыбки, смех, расслабление очень помогают на уровне тела воздействовать на наше состояние. Механизм простой: когда вы улыбаетесь, ваш мозг тут же запускает в кровь нейромедиаторы, которые отвечают за состояние эйфории. Вот и первый ответ на вопрос, как стать счастливым.

2. Ищите счастье

А здесь речь идет о поиске тех приятных моментов в жизни, которые могут помочь вам обрести желанное состояние. Делайте акцент на всем том, что делает счастливым именно вас. Подмечайте красоту мира вокруг, общайтесь с теми людьми, которые вам приятны, записывайте в своем дневнике то, что принесло вам радость. Одним словом, станьте магнитом для приятных эмоций и впечатлений.

3. Заряжайте себя смехом

Давно ли вы смотрели фильм, от которого вы хохотали полчаса? А, может быть, стоит вспомнить, с кем можно весело пошутить и обсудить последние новости? Смех – лучшее лекарство. Попробуйте. Передозировка никому не грозит.

4. Включите творчество

Связана ли ваша профессиональная деятельность с творчеством или нет, неважно. Важно то, что вы можете себя связать с творчеством всегда. Это прекрасная возможность расправить крылышки и почувствовать вдохновение. Чего вам не достает прямо сейчас? Может быть, вы хотите взять кисть в руки и начать рисовать? А, может, вам стоит пойти на первое занятие по вокалу? Как ваше нутро хочет себя выразить? Подумайте над этим.

5. Будьте ближе к природе

Человек – часть природы, и, чем дальше он от нее отдаляется, тем меньше чувствует гармонию с миром. Попробуйте как можно чаще бывать на природе, гулять у реки или озера, рядом с лесом. Научно доказано, что растения выделяют особые вещества, которые благостно влияют на организм человека.

6. Разбудите своего внутреннего ребенка

Как стать счастливым, ответит ваш внутренний ребенок. Дайте ему свободу. К сожалению, взрослым приходится заново учится у детей их непосредственности, живости и любопытству. А ведь это именно те качества, которые позволяют человеку радоваться и получать удовольствие от каждого прожитого дня.

7. Заведите домашнего питомца

Доказано, что домашние животные положительно влияют на настроение и самочувствие их хозяев. Забота о братьях наших меньших действует гармонично на наш организм: вырабатывается ряд гормонов, отвечающих за радость и счастье.

Вообще, если рассматривать счастье как процесс, мы начинаем ценить каждый момент нашего пути. Мы начинаем обращать внимание на радость от мелочей и на то, как мы можем находить удовлетворение в повседневной деятельности. Это подход подразумевает осознанность и признание того, что счастье – это не постоянное состояние, а серия моментов и переживаний, которые делают нашу жизнь полноценной. Поэтому не терзайте себя вопросом, как стать счастливым, а продолжайте наслаждаться каждым прожитым днем.

8. Включите риск

Комфортная сытая жизнь засасывает как болото. Согласитесь, есть в этом что-то скучное, однообразное и душное? Если вам отозвалось, попробуйте рискнуть. Пусть в чем-то скромном в масштабе Вселенной, однако важном для вас. А вдруг ваш поступок, который кажется другим безумством, оправдает себя и принесет вам истинное счастье?

9. Позвольте себе быть щедрым

Делитесь тем, чем можете поделиться. Хорошим настроением? Прекрасно. Готовностью выслушать и уделить внимание? Что может быть ценнее.

10. Ориентируйтесь на достойные примеры