Названы способы защититься от вмешательства свекрови в личную жизнь

Вмешательство матери в личную жизнь своего уже взрослого ребенка опасно для отношений, заверил клинический психолог, психотерапевт Марк Краснощеков. Причем некоторые женщины могут делать это из-за скуки. Способы защититься от назойливого вмешательства свекрови в семейную жизнь сына и невестки эксперт назвал «Ленте.ру».

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Для начала психолог порекомендовал поговорить со свекровью, которая принимает слишком активное участие в жизни взрослого ребенка, и понять ее позицию: как она относится к его отношениям и что ей в них не нравится. Причем, по словам эксперта, разговор нужно проводить в подходящее время, когда все спокойны. Диалог должен быть уважительным с обеих сторон, добавил он.

Любая мать переживает за своего ребенка, пусть даже и взрослого. Это нормально. Поэтому вы можете поделиться со свекровью своими чувствами к ее сыну. Порой это успокаивает мать любимого человека.

Случается, что свекровь вмешивается в семейную жизнь сына от скуки, продолжил психотерапевт. В этой ситуации можно свекрови предложить занятия в кружке, отдохнуть где-нибудь, заняться садоводством на даче. Так у женщины сместится фокус внимания на другой объект и вмешательство, если не исчезнет полностью, то снизится в любом случае, заверил собеседник «Ленты.ру».

По мнению эксперта, необходимо также сообщить о происходящем супругу. Любящий и понимающий мужчина не будет избегать проблемы. Заодно это поможет проверить отношение мужчины к супруге, добавил Краснощеков.

«Порой борьба с вмешательством в отношения со стороны матери укрепляют отношения с партнером, поскольку они на одной волне пытаются противостоять этому натиску, помогая друг другу», — подвел итог психотерапевт.