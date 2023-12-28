Названы самые популярные вопросы о сексе, которые «гуглили» люди в 2023 году
Когда дело доходит до интимной жизни, у всех возникают вопросы. А ответы на все вопросы, мы ищем в Сети.
Издание Daily Mail подвело итоги года и составило список вопросов о сексе, которые чаще всего вбивали в поисковик Google.
Первый интересующий всех вопрос: «Можно ли заниматься сексом во время беременности?»
Следующим по популярности был вопрос «что такое секс-позитив», а за ним следуют причины кровотечений после интима.
Другие пользователи Сети хотели знать, сколько свиданий им следует пройти, прежде чем решиться на интим, и сколько калорий они сжигают во время полового акта.
Интересно, что в десятку самых интересующих вопросов вошел такой:
«Как рыбы занимаются сексом?»
Ранее мы писали о том, почему мужчины поддаются женщинам в играх.
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