Названы самые популярные вопросы о сексе, которые «гуглили» люди в 2023 году

Когда дело доходит до интимной жизни, у всех возникают вопросы. А ответы на все вопросы, мы ищем в Сети.

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Издание Daily Mail подвело итоги года и составило список вопросов о сексе, которые чаще всего вбивали в поисковик Google.

Первый интересующий всех вопрос: «Можно ли заниматься сексом во время беременности?»

Следующим по популярности был вопрос «что такое секс-позитив», а за ним следуют причины кровотечений после интима.

Другие пользователи Сети хотели знать, сколько свиданий им следует пройти, прежде чем решиться на интим, и сколько калорий они сжигают во время полового акта.

Интересно, что в десятку самых интересующих вопросов вошел такой:

«Как рыбы занимаются сексом?»