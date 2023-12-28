Светомузыкальное шоу покажут на колесе обозрения «Солнце Москвы» в новогодние праздники

«В новогоднюю ночь «Солнце Москвы» представит премьерное шоу-представление «Волшебные часы». 31 декабря, за час до наступления главного зимнего праздника, аттракцион высотой 140 м превратится в самые большие в Европе часы. Зрители смогут загадать желание, глядя на импровизированный циферблат с вращающейся стрелкой под бой курантов. В новогоднюю ночь представление продлится до 1:00. С 1 по 8 января на колесе обозрения покажут еще два интерактивных световых шоу в честь новогодних праздников», – рассказали в пресс-службе «Солнца Москвы». Три анимационных представления будут транслироваться на аттракционе в вечернее время с 31 декабря до 8 января с 16:00 до 21:00. Во время каждого шоу зрители увидят более 100 различных световых эффектов, в том числе в цветах российского триколора. В этом году в подготовке шоу были задействована как команда режиссеров, дизайнеров, видеоинженеров, так и нейросетевые модели. В пресс-службе напомнили, что в новогоднюю ночь колесо обозрения, а также резиденция Деда Мороза на городском променаде будут работать с 11:00 до 03:00, 1 января – с 13:00 до 22:00, 2–8 января – с 11:00 до 22:00.